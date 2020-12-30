Путин рассказал о создании в России судна на воздушной подушке "Хаска"

Президент России Владимир Путин рассказал о создании в РФ судна на воздушной подушке под названием "Хаска". Заявление он сделал во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По словам главы государства, данное судно можно будет использовать круглый год — в том числе в труднодоступных участках страны.
Это судно для грузоперевозок, а в 2022 году уже должно появиться судно в 50 тонн.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством.
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