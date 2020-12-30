  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:58
86
matveyvn
Код вставки плеера

Путин рассказал о создании в России судна на воздушной подушке "Хаска"

0 0

Данное судно можно будет использовать круглый год.

Президент России Владимир Путин рассказал о создании в РФ судна на воздушной подушке под названием "Хаска". Заявление он сделал во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам главы государства, данное судно можно будет использовать круглый год — в том числе в труднодоступных участках страны.

Это судно для грузоперевозок, а в 2022 году уже должно появиться судно в 50 тонн.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством.

Видео: Правительство России

Теги: путин, транспорт, хаска
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии