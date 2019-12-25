Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена и действующего американского лидера Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в поздравительной телеграмме Путин заявил, что пандемия коронавируса и другие вызовы показали, что широкое международное сотрудничество является необходимым.
Путин отметил, что Россия и Штаты могли бы сделать многое для выстраивания отношений, укрепления стабильности в мире и регионе.
Также президент России пожелал гражданам США счастья и процветания.
Ранее Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума.
Фото: pixabay.com
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