Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством

Президент России пожелал гражданам США счастья и процветания.

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена и действующего американского лидера Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в поздравительной телеграмме Путин заявил, что пандемия коронавируса и другие вызовы показали, что широкое международное сотрудничество является необходимым.

Путин отметил, что Россия и Штаты могли бы сделать многое для выстраивания отношений, укрепления стабильности в мире и регионе.

Также президент России пожелал гражданам США счастья и процветания.

Ранее Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума.

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