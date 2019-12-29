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Путину пришлось "цыкнуть" на Грефа и Кудрина для строительства КАД
Сегодня, 12:03
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nastya960

Путину пришлось "цыкнуть" на Грефа и Кудрина для строительства КАД

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Как рассказал Путин, Кудрин не хотел выделять деньги из бюджета на такие дорогостоящие проекты.

Президенту Владимиру Путину пришлось "цыкнуть" на экс- главу Министерства финансов Алексея Кудрина и экс-министра экономики РФ Германа Грефа. Это пришлось сделать, чтобы найти деньги на строительство КАД в Петербурге. Об этом сообщило ТАСС.

Как рассказал Путин, Кудрин не хотел выделять деньги из бюджета на такие дорогостоящие проекты.

Он по каждому вопросу был против,

– отметил Путин

По данному вопросу Кудрин с Грефом дважды приходили к Путину.

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля.

Теги: греф, кад, кудрин, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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