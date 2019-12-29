Путину пришлось "цыкнуть" на Грефа и Кудрина для строительства КАД

Президенту Владимиру Путину пришлось "цыкнуть" на экс- главу Министерства финансов Алексея Кудрина и экс-министра экономики РФ Германа Грефа. Это пришлось сделать, чтобы найти деньги на строительство КАД в Петербурге. Об этом сообщило ТАСС.
Как рассказал Путин, Кудрин не хотел выделять деньги из бюджета на такие дорогостоящие проекты.
Он по каждому вопросу был против,
– отметил Путин
По данному вопросу Кудрин с Грефом дважды приходили к Путину.
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля.
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