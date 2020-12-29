Путин провёл телефонные переговоры с Байденом

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Лидеры обсудили двухсторонние отношения между РФ и США, а также некоторые вопросы международной повестки. Так, например, во время разговора были рассмотрены дальнейшие планы сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, а также в торгово-экономической сфере.
Путин подчеркнул, что нормализация отношений между Штатами и Россией отвечала бы не только интересам двух стран, но и всего международного сообщества.
В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер.
цитата пресс-службы Кремля
Ранее Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным.
Фото: pixabay.com
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