Путин провёл телефонные переговоры с Байденом

Путин подчеркнул, что нормализация отношений между Штатами и Россией отвечала бы не только интересам двух стран.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудили двухсторонние отношения между РФ и США, а также некоторые вопросы международной повестки. Так, например, во время разговора были рассмотрены дальнейшие планы сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, а также в торгово-экономической сфере.

Путин подчеркнул, что нормализация отношений между Штатами и Россией отвечала бы не только интересам двух стран, но и всего международного сообщества.

В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. цитата пресс-службы Кремля

Ранее Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным.

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