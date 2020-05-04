Путин 6 мая проведет совещание о поэтапном выходе из режима самоизоляции

Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также на этом совещании глава государства заслушает рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции в стране. Подготовить такие рекомендации Путин попросил во время своего последнего обращения 28 апреля.
Путин заявил, что начать подготовку к нормальной жизни нужно уже сейчас, чтобы у регионов было время ознакомиться и подготовиться к введению данных рекомендаций.
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая.
Видео: kremlin.ru
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