Путин созывает экстренное заседание для обсуждения агрессивных действий США и их союзников

Владимир Путин высказал свое мнение о совершенных ударах по объектам в Сирии.

Владимир Путин прокомментировал нанесенный США, Великобританией и Францией удар по объектам в Сирии "актом агрессии против суверенного государства" и обвинил Вашингтон в "потакании террористам".

Президент России Владимир Путин считает, что США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, а люди от этого страдают. Также Путин сообщил, что в России состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Главной темой собрания будет "агрессивные действия США и их союзников".

В субботу 13 апреля, ночью военные корабли и самолеты США вместе с военно-воздушными силами Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. Представители Америки заявили, что целью атаки стали предприятия и склады, связанные с разработкой и изготовлением химоружия.

Россия, в свою очередь, обвинила страны Запада в совершенном. Также, в министерстве обороны отмечают, что ни одна из ракет не попала в зону действия систем ПВО, обороняющих российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе.

США считают удар ответом на предполагаемое применение правительственной армией Сирии химического оружия в городе Дума. Москва и Дамаск убеждают, что химической атаки не было.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 29 и 30 апреля состоится V Фестиваль ледоколов.

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