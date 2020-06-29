Глава государства будет присутствовать на избирательном участке в маске и перчатках.

Президент России Владимир Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент будет лично голосовать. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Также чиновник рассказал, что глава государства будет присутствовать на избирательном участке в маске и перчатках, чтобы не подвергать опасности собственное здоровье и здоровье окружающих.

Ранее мы писали, что все тесты Путина на коронавирус оказались отрицательными.

Видео: kremlin.ru