Президент России Владимир Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент будет лично голосовать.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Также чиновник рассказал, что глава государства будет присутствовать на избирательном участке в маске и перчатках, чтобы не подвергать опасности собственное здоровье и здоровье окружающих.
Ранее мы писали, что все тесты Путина на коронавирус оказались отрицательными.
Видео: kremlin.ru
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