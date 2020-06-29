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Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке

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Глава государства будет присутствовать на избирательном участке в маске и перчатках.

Президент России Владимир Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент будет лично голосовать.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Также чиновник рассказал, что глава государства будет присутствовать на избирательном участке в маске и перчатках, чтобы не подвергать опасности собственное здоровье и здоровье окружающих.

Ранее мы писали, что все тесты Путина на коронавирус оказались отрицательными.

Видео: kremlin.ru

Теги: голосование по поправкам, конституция, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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