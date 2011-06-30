Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах

Глава РФ оценил экономическую составляющую альянса.

Российский президент призвал страны БРИКС расширять расчеты в национальных валютах, а также усиливать межбанковскую кооперацию между странами альянса. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании политических лидеров объединения, организованного в расширенном формате. Политик пояснил, что Москва будет способствовать дальнейшей комплексной реализации стратегии по экономическому партнерству между участниками БРИКС до 2025 года, а также по выработке новых долгосрочных ориентиров.

В их числе видится повышение роли наших государств в международной валютно-финансовой системе, расширение использования нацвалют и углубление взаимодействия по линии налоговых, таможенных, антимонопольная органов. Владимир Путин, президент РФ

Россия готова работать со странами БРИКС на площадке ООН, заявил Путин.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда