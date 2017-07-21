Глава РФ рассказал о требовании к госструктурам относиться к людям по-человечески.

Российский президент Владимир Путин призвал "сдирать с чиновников" корку безразличного отношения к людям. В частности, речь идет об отношениях с гражданами, которые приходят в военкоматы. Об этом глава государства рассказал материям, чьи дети в настоящее время служат на специальной военной операцию. С такими словами политик обратился к женщине, сын которой погиб на боевых действиях. Сама россиянка работает заместителем председателя правительства Еврейской автономной области, а военнослужащий находился в должности старшего лейтенанта.

Всегда разные люди есть: и среди чиновников есть такие, как вы с вашей семьей, а есть такие, которые в некоторых структурах и в военкоматах относятся к семьям наших военнослужащих свысока или по-бюрократически, небрежно и с холодком. Владимир Путин, президент РФ

Глава России подчеркнул, что перед руководством страны стоит задача избавиться от подобной манеры общения с гражданами со стороны чиновников различного уровня и государственных структур. Владимир Путин уточнил, что считает бойцов СВО настоящими героями, "не в пример "Герою нашего времени" писателя Михаила Лермонтова".

Путин заявил, что Россия в предыдущие годы жила "на чужой поляне".

Фото и видео: Kremlin.ru