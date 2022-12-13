Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности.

Российский президент Владимир Путин призвал главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности в отношении граждан страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе правительственного совещания с кабинетом министров. Политик напомнил, что эксперт лично обратил внимание руководства страны на формирование необосонованных долгов потребителей.

десь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание.

Владимир Путин, президент РФ