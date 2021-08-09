Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством

Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбам государств всего мира следует объединиться для борьбы с морским пиратством. Об этом он сказал в ходе конференции Совбеза ООН по морской безопасности.
По словам российского лидера, данная мера необходима, так как некоторым государствам сложно в одиночку противостоять морской преступности.
Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств.
Владимир Путин, президент РФ
Он подчеркнул, что Россия готова поделиться опытом и наработками в борьбе с морским пиратством. По мнению Путина, для этого в рамках системы Организации объединенных наций можно создать структуру, которая бы занималась данной проблемой.
Ранее вблизи побережья Объединенных Арабских Эмиратов неизвестные захватили танкер Asphalt Princess, который шел под флагом Панамы.
Видео: kremlin.ru
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