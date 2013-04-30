Путин призвал не экономить на передвижных медкомплексах

Глава государства сказал, что "скупой платит дважды".

Президент России Владимир Путин в ходе заседания с членами правительства заявил, что медкомплексы – дорогостоящее оборудование, но их необходимо делать сразу, потому что "скупой платит дважды".

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что вопрос по приобретению медицинских комплексов в этом году обсуждался и Минпромторг эти возможности оценивал.

Мы еще пока не дообсуждали эту тему до конца, с точки зрения, в первую очередь, возможности промышленности, потому что медицинские комплексы - это более серьезное оснащение, более серьезная комплектация, а мы не предполагали мобильные комплексы только для цели вакцинации, мы как раз предполагали более широкое использование и возможность использования этих мобильных комплексов в малонаселенных и сельских населенных пунктах, - сказала Голикова.

Она подчеркнула, что передвижные медкомплексы – это мини-амбулатории и акушерские пункты, которые работать должны по приезду в субъект.

Голикова добавила, что с Минпромторгом сейчас прорабатывается вопрос того, чтобы медицинский комплекс можно было своевременно скомплектовать.

Видео: kremlin.ru