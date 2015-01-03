Путин призвал к снижению процентных ставок в российских банках

Также Путин отметил роль Центробанка в стабилизации банковской системы.

Смягчение кредитно-денежной политики в России должно привести к снижению процентных ставок в банках страны. Об этом президент страны Владимир Путин сказал во время видеоконференции, посвященной ситуации в банковской сфере.

В целом в кризисный период объемы банковского кредитования экономики выросли примерно на 11% за год. Владимир Путин, президент РФ

Как отметил глава страны, в этом процессе существенное влияние оказали программы господдержки. Но поддержки кредитования могут носить только временный характер. Также Путин отметил роль Центробанка в стабилизации банковской системы, вовремя принятые правильные решения "упростили требования к работе банков, позволяя гибко действовать в непростой период".

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Видео: kremlin.ru