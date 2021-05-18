Путин призвал к прекращению насилия между Израилем и Палестиной

Глава РФ негативно отозвался об эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Российский президент Владимир Путин призвал к прекращению насилия с обеих сторон в палестино-израильском конфликте. Об этом спикер сообщил на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами из 23 стран. Россия считает, что следует начать поиск путей урегулирования конфликта, возникшего на Ближнем Востоке.

Мы стали свидетелями резкой эскалации на Ближнем Востоке. Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ призвал Иерусалим и Рамаллу активно обсуждать пути решения конфликта на основе соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, а также базируясь на принципах международного права. Москва готова внести вклад в решение проблемы в качестве одного из постоянных членов СБ. Путин напомнил, что Россия многое сделала для стабилизации обстановки в Сирии и налаживанию мирного диалога в регионе, а также остановки противостояния Баку и Еревана в Нагорном Карабахе.

Путин призвал делать все, чтобы не допустить забвения уроков Второй мировой войны.

Видео: YouTube / Россия 24