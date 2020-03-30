Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках

В них не должно быть очередей и скопления народа.

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках. Об этом сообщил "Интерфакс".

Покупатели при посещении магазинов и аптек должны соблюдать дистанцию в полтора-два метра. Именно это расстояние считается безопасным при эпидемии. Также президент призвал не создавать плотных очередей и скопления людей.

Также Путин потребовал исключить любые спекуляции с продуктами, не допустить повышения цен.

Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля.

Видео: YouTube/ Совет Федерации, kremlin