Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках. Об этом сообщил "Интерфакс".
Покупатели при посещении магазинов и аптек должны соблюдать дистанцию в полтора-два метра. Именно это расстояние считается безопасным при эпидемии. Также президент призвал не создавать плотных очередей и скопления людей.
Также Путин потребовал исключить любые спекуляции с продуктами, не допустить повышения цен.
Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля.
Видео: YouTube/ Совет Федерации, kremlin
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