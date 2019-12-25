Владимир Путин встретился с Германом Грефом на конференции AI Journey.

Владимир Путин призвал "Сбер" не забывать, что тот в первую очередь является банком. Об этом глава государства рассказал на конференции AI Journey. Политик поблагодарил кредитную организацию за созданную им экосистему и напомнил, что как банк "Сбер" обязан выполнять требования Центробанка к финансовым организациям.

Сбербанк демонстрирует хороший пример того, как нужно работать в высокотехнологичной сфере. "Сбер" создал новую цифровую платформу. Это действительно впечатляет - система, где гражданин может получить не только банковские, но и самый широкий спектр услуг: вызвать такси, заказать продукты, купить товары... Владимир Путин, президент России

Президент РФ напомнил Герману Грефу, что банк был создан в 1841 году, когда его основатели не могли представить себе, что будет возможно такое развитие.

Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг.

Фото: Piter.tv