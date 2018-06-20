Также главе государства показали процесс стыковки и спуска на воду кораблей. которые позже перейдут на службу в ВМФ.

Во вторник, 23 апреля, Путин принял участие в закладке двух фрегатов в Петербурге. Об этом говорится в информационных материалах к рабочей поездке.

Мероприятие прошло на судостроительном заводе "Северная верфь". Так, президент России дал название одному из фрегатов "Адмирал Амелько". Второй же получил название "Адмирал Чичагов", в установке закладной доски для него приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Также главе государства показали процесс стыковки и спуска на воду кораблей. которые позже перейдут на службу в ВМФ.

Завтра, 24 апреля, лидер встретится с представителями Совета законодателей в Таврическом дворце.

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