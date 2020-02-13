Путин принял отставку губернатора Калужской области

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава Калужской области Анатолий Артамонов сложил свои полномочия по собственному желанию. Об этом заявили в пресс-службе Кремля. Президент РФ Владимир Путин принял отставку политика.

Теперь временно регионом будет руководить Владислав Шапша, возглавлявший администрацию города Обнинска.

Ранее в 2016-м году мы сообщали о том, что в Калужской области может появиться самый большой парк развлечений в России. Здесь, на границе с Московской областью, инвесторы хотят открыть проект "Волшебный мир России". Пока что парк развлечений получил неофициальное название "Русский Диснейленд". Однако у проекта стоимостью в 4 млрд долларов должен быть ряд своих принципиальных особенностей.

Видео: Губернатор Калужской области Online / YouTube