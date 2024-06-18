Глава государства ознакомится с достижениями республики в IT и креативной отрасли.

Президент России Владимир Путин прибыл в Якутию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства ознакомится с достижениями республики в IT и креативной отрасли. Он также пообщается с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры. Кроме того, Путин проведет рабочее совещание с главой республики Айсеном Николаевым. Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Пхеньяна встречают российскую делегацию флагами РФ и КНДР.

Видео: kremlin.ru