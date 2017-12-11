Путин велел начать вывод российских войск из Сирии

Президент России впервые прилетел на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о начале вывода войск.

В понедельник, 11 декабря, президент Российской Федерации Владимир путин приехал с первым визитом на российскую авиабазу в Сирии. На Хмеймим главу государства встретил сирийский президент Башар Асад, глава Минобороны Сергей Шойгу, командующий российской группировки Сергей Суровикин.

Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии. В Россию вернется большая часть контингента базы. Точных цифр президент не назвал. Он также пообещал, что если террористы снова поднимут голову, то по ним нанесут "такие удары, которых они пока и не видели".

Ранее Минобороны отчиталось о победе над террористами запрещенной организации "Исламское государство". Отмечалось, что в Сирии не осталось ни одного населенного пункта, контролируемого радикалами.

Видео: Минобороны РФ