Путин предостерег оператора от падения во время съемки

Президент России Владимир Путин предостерег снимавшего его оператора от падения. Данный эпизод показали в эфире телевизионного канала "Россия 1".
Случай произошел накануне совещания по развитию ОПК в Сочи. На кадрах видно, как оператор довольно быстрым шагом двигался спиной вперед, пытаясь поймать удачные кадры с российским лидером.
Не упади. Не свались там.
обратился Владимир Путин к оператору
После предупреждения о возможной преграде оператору удалось сохранить равновесие и устоять на ногах.
Ранее президент США Джо Байден чуть не уснул на климатическом саммите в шотландском Глазго.
Видео: Youtube/Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все