Путин предостерег оператора от падения во время съемки

Президент предупредил оператора, что тот может споткнуться и упасть, двигаясь спиной вперед.

Президент России Владимир Путин предостерег снимавшего его оператора от падения. Данный эпизод показали в эфире телевизионного канала "Россия 1".

Случай произошел накануне совещания по развитию ОПК в Сочи. На кадрах видно, как оператор довольно быстрым шагом двигался спиной вперед, пытаясь поймать удачные кадры с российским лидером.

Не упади. Не свались там. обратился Владимир Путин к оператору

После предупреждения о возможной преграде оператору удалось сохранить равновесие и устоять на ногах.

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Видео: Youtube/Россия 24