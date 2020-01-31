Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами

День воссоединения страны с регионами предлагается отмечать 30 сентября.

Президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме учредить День воссоединения России с новыми регионами. Об этом сообщается в документе, опубликованном в думской электронной базе.

Согласно тексту законопроекта, речь идет о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России по итогам референдумов, которые прошли осенью 2022 года. День воссоединения страны с регионами предлагается отмечать 30 сентября. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее Путин заявил, что у США нет друзей из-за давления на партнеров.

Фото: kremlin.ru