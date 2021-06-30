Глава РФ призвал кабмин реагировать на реальную ситуацию в экономике.

Российский президент Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках правительственного совещания, посвященного экономическим вопросам. Политик указал коллегам на тот момент, что динамика в данной сфере "пока слабее прогнозов".

И чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% - мы ее не так давно установили - до 9% годовых. Владимир Путин, президент РФ

Он отметил, что недавно по льготной ипотеке была установлена планка в 12 процентов, но в стране продолжает складываться позитивная ситуация, которая дает возможность играть на понижение. Путин также призвал Центробанк и кабмин продлить действие государственной программы по льготной ипотеке до конца 2022 года. По мнению лидера страны, властям удалось сохранить объемы по льготному кредитованию, включая показатели семейной ипотеки, а также нарастить объемы выделенных федеральных средств на эти цели.

Путин заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ было обосновано.

Фото и видео: Kremlin.ru