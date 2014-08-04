  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:50
51
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли

0 0

Вопрос о льготах был предложен представителями бизнеса, занятого в индустрии туризма.

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета.

По словам главы государства, вопрос о льготах в туротрасли был предложен представителями бизнеса, занятого в индустрии туризма. Также Путин попросил рассказать о предлагаемых мерах господдержки проектов в области импортозамещения производства туристического оборудования и транспорта.

Ранее Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, льготы, президент россии, туротрасль
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии