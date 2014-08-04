Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета.
По словам главы государства, вопрос о льготах в туротрасли был предложен представителями бизнеса, занятого в индустрии туризма. Также Путин попросил рассказать о предлагаемых мерах господдержки проектов в области импортозамещения производства туристического оборудования и транспорта.
Ранее Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все