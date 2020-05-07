Путин считает, что в данном процессе имеются пробелы.

Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень пострадавших транспортных отраслей. Он считает, что туда следует добавить водный транспорт и пригородные ж/д перевозки.

Президент отметил, что сейчас помощью от государства в связи с пандемией могут воспользоваться не все малые и средние предприятия. Путин считает, что в данном процессе имеются пробелы.

Глава государства поручил проверить, могут ли предприятия водного транспорта и пригородных железнодорожных перевозок воспользоваться мерами поддержки.

Если нет, то тогда нужно подумать на тему, как им помочь. Владимир Путин, президент России

Он добавил, что так власть окажет поддержку почти всем видам и секторам транспорта.

Ранее Путин заявил, что международный туризм из-за коронавируса фактически остановлен.

Видео: kremlin.ru