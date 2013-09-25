Инициатива президента поддержана Михаилом Мишустиным.

Российский президент Владимир Путин предложил распространить "Пушкинскую карту" на российское кино. Соответствующее заявление глава государства сделал на правительственном совещании премьер-министру Михаилу Мишустину. Речь идет о возможности для участников культурной программы тратить денежные средства с карты на покупку билетов для просмотра отечественных фильмов. Данная мера может стать одной из мер поддержки кинематографа страны.

Предлагаю, как вчера с вами обсуждали, использовать эти деньги в рамках этой программы еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов и документальных фильмов отечественного производства. Владимир Путин, президент России

Путина напомнил чиновникам о том, что Союз кинематографистов до сих пор обращается в Минкульт России просьбами о материальной поддержке. Политик считает, что внедрение категории с кино не потребует для властей выделения новых ресурсов из федерального бюджет а2022 года, но при этом поможет отрасли. Михаил Мишустин данную инициативу назвал "очень хорошей".

Путин привился назальной вакциной от коронавируса.

Фото и видео: Правительство России

