Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовано на официальном сайте администрации президента РФ.
Глава государства подчеркнул, следователю необходимо обладать твердостью и проницательностью, а также честностью и верностью своему долгу.
Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, в том числе эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности.
Владимир Путин, президент РФ
Российский лидер призвал следователей "руководствоваться только законом и совестью" и отметил, что в настоящее время большинство из них "продолжает лучшие традиции своей профессии".
Ранее Путин в ходе выступления перед проведением Главного военно-морского парада заявил, что государство способно найти и нанести военный удар любому противнику, у Военно-морского флота есть все необходимое для гарантированной защиты России.
Видео: kremlin.ru
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