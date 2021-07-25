Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Глава РФ отметил, что в настоящее время большинство из них "продолжает лучшие традиции своей профессии".

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовано на официальном сайте администрации президента РФ.

Глава государства подчеркнул, следователю необходимо обладать твердостью и проницательностью, а также честностью и верностью своему долгу.

Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, в том числе эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер призвал следователей "руководствоваться только законом и совестью" и отметил, что в настоящее время большинство из них "продолжает лучшие традиции своей профессии".

Ранее Путин в ходе выступления перед проведением Главного военно-морского парада заявил, что государство способно найти и нанести военный удар любому противнику, у Военно-морского флота есть все необходимое для гарантированной защиты России.

Видео: kremlin.ru