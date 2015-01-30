Путин поздравил россиян с Днем народного единства из Севастополя

Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь, чтобы принять участие в праздновании Дня народного единства. Глава государства возложил цветы к памятнику, посвященному окончанию Гражданской войны.
В своей речи российский лидер отметил, что данный мемориал служит знаком того, что государство "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".
Этот праздник посвящен тем главным основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас: это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойным их ратных подвигов.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства отметил, что готовность защитить и отстоять отечестве - в характере российского народа.
Ранее российские космонавты поздравили соотечественников с Днем народного единства с борта МКС.
Видео: Youtube/Россия 24
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