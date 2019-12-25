Путин поздравил росгвардейцев с пятилетием ведомства

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении отметил, то сотрудники Росгвардии вносят свой вклад в борьбу с терроризмом, следят за оборотом оружия и стоят на страже закона. Президент также поблагодарил росгвардейцев за их службу и вклад в осуществление безопасности в стране.
Благодарю всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, четкое решение стоящих перед вами задач, за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своем посту.
сайт Кремля
Владимир Путин пожелал ветеранам, росгвардейцам и их семьям здоровья, счастья и успехов.
Ранее сообщалось, что МВД разрешит пользоваться просроченным паспортом.
Фото: rosguard.gov.ru
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