Путин поздравил росгвардейцев с пятилетием ведомства

Президент России поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении отметил, то сотрудники Росгвардии вносят свой вклад в борьбу с терроризмом, следят за оборотом оружия и стоят на страже закона. Президент также поблагодарил росгвардейцев за их службу и вклад в осуществление безопасности в стране.

Благодарю всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, четкое решение стоящих перед вами задач, за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своем посту. сайт Кремля

Владимир Путин пожелал ветеранам, росгвардейцам и их семьям здоровья, счастья и успехов.

Ранее сообщалось, что МВД разрешит пользоваться просроченным паспортом.

Фото: rosguard.gov.ru