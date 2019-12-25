Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником

Поздравляю вас с Днём строителя. В отечественном строительном комплексе всегда работали квалифицированные, преданные делу специалисты. Их трудом и талантом были возведены города и посёлки, пущены в строй объекты промышленности и энергетики, социальной и транспортной инфраструктуры.

Владимир Путин.