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Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с праздником
Вчера, 16:45
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Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с праздником

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Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником

Поздравляю вас с Днём строителя. В отечественном строительном комплексе всегда работали квалифицированные, преданные делу специалисты. Их трудом и талантом были возведены города и посёлки, пущены в строй объекты промышленности и энергетики, социальной и транспортной инфраструктуры.

Владимир Путин.

Глава государства пожелал строителям новых достижений и всего наилучшего.

Ирек Файзуллин поздравил с Днём строителя.

Фото: Telegram/ Минстрой России

Теги: владимир путин, день строителя
Категории: Лента новостей, Новости России,

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