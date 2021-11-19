Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах

Глава РФ оценил работу Шавката Мирзиеева на благо республики.

Российский президент Владимир Путин во время личной встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поздравил его с убедительной победой на выборах, которые состоялись в октябре 2021 года. Лидер РФ отметил, что население республики доверяет своему правителю. Он добавил, что граждане Узбекистана понимают, как много глава государства сделал для страны.

Мы с вами уже много раз говорили при первых шагах в качестве президента, что работа предстоит вам большая и очень сложная, тяжелая. Но у вас все получается, вы уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете и результат есть. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Шавкат Мирзиеев на президентских выборах в Узбекистане набрал 80,1% голосов поддержки.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

