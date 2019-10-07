  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Актрисе Наталье Селезневой исполнилось 75 лет
Сегодня, 11:00
36
Alena_Zinovieva

Актрисе Наталье Селезневой исполнилось 75 лет

0 0

Артистку поздравил президент России Владимир Путин.

В пятницу, 19 июня, народной артистке России Наталье Селезневой исполнилось 75 лет. В числе тех, кто поздравил знаменитую актрису, оказался президент Владимир Путин. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства пожелал Наталье Игоревне здоровья, вдохновения и успехов. Также он отметил ее талант и верность профессии. Путин заявил, что актрису любят и ценят зрители.

Наталья Селезнева сыграла десятки ролей в фильмах и спектаклях. Больше всего прославилась благодаря съемкам в комедиях Леонида Гайдая. Многие российские зрители знают ее по роли Зины в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", а также  Лиды в "Операции "Ы" и других приключениях Шурика".

Ранее мы писали, что в США умер сын Никиты Хрущёва.

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Теги: день рождения, леонид гайдай, наталья селезнева
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии