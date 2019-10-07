Актрисе Наталье Селезневой исполнилось 75 лет

Артистку поздравил президент России Владимир Путин.

В пятницу, 19 июня, народной артистке России Наталье Селезневой исполнилось 75 лет. В числе тех, кто поздравил знаменитую актрису, оказался президент Владимир Путин. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства пожелал Наталье Игоревне здоровья, вдохновения и успехов. Также он отметил ее талант и верность профессии. Путин заявил, что актрису любят и ценят зрители.

Наталья Селезнева сыграла десятки ролей в фильмах и спектаклях. Больше всего прославилась благодаря съемкам в комедиях Леонида Гайдая. Многие российские зрители знают ее по роли Зины в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", а также Лиды в "Операции "Ы" и других приключениях Шурика".

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Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"