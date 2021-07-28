Путин поддержал идею наградить участников строительства тоннеля на БАМе

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею наградить сотрудников РЖД и строителей, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля. Об это он сказал в ходе церемонии открытия железнодорожного движения.
С данной инициативой выступил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он отметил высокий профессионализм о оперативность работы всех причастных к возведению тоннеля, который соединил Иркутскую область и Бурятию.
Согласен. Представьте предложения. С удовольствием это сделаю. Вы правы, так и надо сделать.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, российский лидер приняли участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю в режиме видеоконференции. По словам Путина, с открытием второго тоннеля существенно возрастет пропускная способность БАМ, что способствует развитию бизнеса.
Ранее РЖД восстановили движение по Транссибирской магистрали.
Видео: kremlin.ru
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