Путин поддержал идею наградить участников строительства тоннеля на БАМе

Отмечается высокий профессионализм всех сотрудников РЖД и строителей.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею наградить сотрудников РЖД и строителей, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля. Об это он сказал в ходе церемонии открытия железнодорожного движения.

С данной инициативой выступил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он отметил высокий профессионализм о оперативность работы всех причастных к возведению тоннеля, который соединил Иркутскую область и Бурятию.

Согласен. Представьте предложения. С удовольствием это сделаю. Вы правы, так и надо сделать. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, российский лидер приняли участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю в режиме видеоконференции. По словам Путина, с открытием второго тоннеля существенно возрастет пропускная способность БАМ, что способствует развитию бизнеса.

Ранее РЖД восстановили движение по Транссибирской магистрали.

Видео: kremlin.ru