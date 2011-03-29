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Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд для учебного IТ-проекта

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Греф обратился к Путину с просьбой поддержать финансово строительство школ.

Президент России Владимир Путин пошутил о просьбе главы Сбербанка Германа Грефа выделить 1 млрд для учебного IТ-проекта. Об этом сообщает "РИА Новости".

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Великий Новгород. Он посетил посетил рабочее пространство и учебные классы "Школы 21". Это проект "Сбера", который дает возможность бесплатно получить образование мирового уровня в сфере IТ. Греф обратился к Путину с просьбой поддержать финансово строительство школ. Путин уточнил у главы Сбербанка, какая сумма нужна на эти цели.

Хорошо. Вытащил прямо клещами. Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин отметил роль миротворцев РФ в урегулировании обострения в НКР.

Видео: Telegram / RIA_Kremlinpool

Теги: it-проект, владимир путин, герман греф, президент россии, сбербанк, учеба, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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