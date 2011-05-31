Путин отметил роль миротворцев РФ в урегулировании обострения в НКР

Глава России оценил ситуацию в Нагорном Карабахе.

Российский президент Владимир Путин отметил активную работу отечественных миротворцев с участниками регионального конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках общения с членом политического бюро ЦК КПК, главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И. Лидер Росси заметил, что на текущий момент в основном пункте базирования миротворцев размещено более двух тысяч гражданских лиц. В том перечне более тысячи - это несовершеннолетние граждане.

Проинформирую вас о ситуации на украинском направлении и том, что происходит в сфере азербайджано-карабахского и азербайджано-армянского урегулирования. Миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все, чтобы защитить мирное население. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин подчеркнул, что Москва остается в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта: Ереваном, Баку, Степанакертом. Россия рассчитывает на деэскалацию обстановки в регионе и решения проблемы в мирном русле.

Путин проведет встречу с главой МИД Китая Ван И в Петербурге.

Фото и видео: Kremlin.ru