Путин пошутил над топ-менеджером Дюковым, который ошибся на 100 миллиардов рублей

Речь шла о 350 миллиардах рублей инвестиций.

Президент России Владимир Путин пошутил над топ-менеджером "Газпром нефти" Александром Дюковым, который ошибся на 100 миллиардов рублей, говоря о сумме инвестиций в нефтеперерабатывающий завод Москвы.

В начале совещания Путин заявил, что в НПЗ вложат 350 миллиардов рублей. Однако позже в своём выступлении Дюков сказал о сумме в 250 миллиардов, а после сразу поправился и назвал сумму в 350 миллиардов. Глава государства его перебил.

Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, вы решили добавить сразу сотенку, нет? Владимир Путин, президент России

Дюков заявил, что речь действительно идёт о 350 миллиардах рублей инвестиций.

Ранее Путин подписал закон об инициативном бюджетировании.

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