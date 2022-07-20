По его словам, в столице Ирана было +38 градусов.

Президент России Владимир Путин посетовал на жару в Тегеране во время своего визита в столицу Ирана. Об этом он заявил на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

По словам главы государства, в Тегеране была жара, +38 градусов. Он также отметил, что кондиционер "шуровал как следует". Так он объяснил свой кашель.

Вчера в Тегеране было очень жарко, +38, а кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о наступлении новой эпохи.

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