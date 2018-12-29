Путин приедет в город в годовщину снятия блокады Ленинграда

Торжественно-траурные мероприятия будут проходить 27 января.

На выходных в Петербург приедет президент России Владимир Путин. Он примет участие в нескольких мемориальных мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

День снятия блокады Ленинграда очень важная дата для всей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина. Дмитрий Песков

Ленинград находился в осаде на протяжении 872 дней, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За эти дни погибло от 600 тысяч до 1,5 миллионов ленинградцев.

Фото: скриншот / пресс-конференция