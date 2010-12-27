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Владимир Путин: правительство начнет строить новые современные общежития для студентов
Сегодня, 8:40
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lesjasap
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Владимир Путин: правительство начнет строить новые современные общежития для студентов

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Президент России заявил о планах по улучшению жизни студентов.

На Одиннадцатом Съезде Российского союза ректоров Владимир Путин рассказал о о поручении для нового правительства обеспечить строительство новы современных общежитий для студентов. Выступление президента России прошло в здании Политехнического университета.

Глава государства потребовал от чиновников реализовать проекты комфортных учебных общежитий. Проект направлен на уравнивание возможностей для молодых людей из разных частей страны. В настоящее время разрабатывается финансовый план и ведется поиск бюджетных средств для осуществление инициативы.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин , общежитие , президент россии , строительство , студенты
Категории: Новости СПб

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