Владимир Путин: правительство начнет строить новые современные общежития для студентов

Президент России заявил о планах по улучшению жизни студентов.

На Одиннадцатом Съезде Российского союза ректоров Владимир Путин рассказал о о поручении для нового правительства обеспечить строительство новы современных общежитий для студентов. Выступление президента России прошло в здании Политехнического университета.

Глава государства потребовал от чиновников реализовать проекты комфортных учебных общежитий. Проект направлен на уравнивание возможностей для молодых людей из разных частей страны. В настоящее время разрабатывается финансовый план и ведется поиск бюджетных средств для осуществление инициативы.

Фото: kremlin.ru