Глава РФ рассказал, что для компаний больше недоступны западные финансовые институты.

Российский президент Владимир Путин поручил сформировать механизмы привлечения крупными компаниями частного капитала на внутреннем рынке страны. Задача должна быть выполнена в короткий сроки. Глава государства объяснил, что речь идет о таких быстрорастущих технологических предприятиях, как Ozon или "Яндекс". Соответствующее поручение политик дал коллегам на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Спикер напомнил о том, что компании ранее финансировали собственное развитие за счет привлечения денежных ресурсов от западных финансовых рынков.

У Ozon, насколько известно, убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объем продаж товаров на данной платформе приблизился к отметке 0,5 трлн рублей, а уже в следующем году, безусловно, может превысить триллион. Владимир Путин, президент России

Лидер России заметил, что отечественная финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но одновременно с этим имеют значительную перспективу в развитии. При этом сейчас для этих компаний недоступны западные финансовые институты. Их должна заменить российские средства.

Путин заявил, что Россия не намерена отступать на десятилетия назад.

Фото и видео: Kremlin.ru