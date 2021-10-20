Путин поручил правительству представить меры по сдерживанию роста цен на продовольствие

Данные меры должны быть заранее просчитанными, а "не какие-то алярмистские", отметил президент.

Президент РФ Владимир Путин поручил представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства отметил, государство не заинтересовано в бесконечном росте цен на энергетические ресурсы, включая газ. Однако это явление происходит помимо воли РФ.

Если будет снижение потребления, а такая ситуация ведет в конечном итоге к снижению потребления, это отразится и на наших добывающих компаниях, и на "Газпроме" в том числе. Владимир Путин, президент РФ

В связи с этим российский лидер заявил о необходимости разработки комплекса мер, направленного на выравнивание уровня негативных последствий, которые могут происходить на внешних рынках и влиять на отечественную экономику.

Путин подчеркнул, данные меры должны быть заранее просчитанными, а "не какие-то алярмистские".

Ранее президент призвал граждан РФ активно прививаться от коронавируса.

Видео: kremlin.ru