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Путин попросил главу Вологодской области не снижать внимание к семьям бойцов СВО

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По его словам, ту работу, которую выстроили в регионе, необходимо удерживать.

Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова не снижать внимание к семьям бойцов спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства провел рабочую встречу с Филимоновым. По его словам, ту работу, которую выстроили в регионе, необходимо удерживать. Он подчеркнул, что эту планку нельзя отпускать, чтобы люди "чувствовали постоянное внимание". Глава Вологодской области отметил, что каждая семья участников спецоперации получила своего куратора из областного правительства.

Ранее Путин назвал заявления о нападении России на Европу полной чушью.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, вологодская область, георгий филимонов, поддержка семей, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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