Путин попросил Миллера рассказать о планах газификации

Глава РФ провел видеовстречу с руководителем "Газпрома".

Владимир Путин попросил Алексея Миллера рассказать о планах газификации. Президент России провел рабочую встречу с главой компании "Газпром". В рамках видеоконференции российский лидер заслушал доклад предпринимателя об итогах за 2020 год, прохождении зимнего максимума и планах по газификации регионов.

Хотелось бы услышать ваши оценки того, как компания прошла этот год. Год сложный для энергетики в целом. Это первый вопрос. Второе - как идет прохождение зимнего максимума, а третий вопрос о газификации внутри страны Владимир Путин, президент России

Политик уточнил, что понимает, что вопрос газификации РФ постоянно находится в центре внимания "Газпрома". По мнению Владимира Путина, в какой-то момент темпы этого процесса снизились. Президент РФ считает, что после этого у населения появилось много вопросов, на которые они хотят получить ответы о планах развития проекта.

Путин рассказал детали принятия решения о прекращении огня в Карабахе.

Видео: Kremlin.ru