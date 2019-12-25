Путин подписал закон, отменяющий обязательность техосмотра для оформления полиса ОСАГО

Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

Российский президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность технического осмотра транспорта для оформления полиса ОСАГО. Информация размещена на официальном правовом сайте. В настоящее время по федеральному закону "О безопасности дорожного движения" владельцы могут страховать автомобили только при условии проведения государственного техосмотра.

В принципе все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром. Анатолий Аксаков, глава комитета ГД по финансовому рынку в комментарии "РИА Новостям"

Для получения полиса ОСАГО автомобилисту не придется предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение технического осмотра. Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

Путин подписал закон о введении карты международного маршрута регулярных перевозок.

Фото: Piter.tv