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Путин подписал закон, отменяющий обязательность техосмотра для оформления полиса ОСАГО
Сегодня, 15:10
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Путин подписал закон, отменяющий обязательность техосмотра для оформления полиса ОСАГО

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Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

Российский президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность технического осмотра транспорта для оформления полиса ОСАГО. Информация размещена на официальном правовом сайте. В настоящее время по федеральному закону "О безопасности дорожного движения" владельцы могут страховать автомобили только при условии проведения государственного техосмотра.

В принципе все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром.

Анатолий Аксаков, глава комитета ГД по финансовому рынку в комментарии "РИА Новостям"

Для получения полиса ОСАГО автомобилисту не придется предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение технического осмотра. Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

Путин подписал закон о введении карты международного маршрута регулярных перевозок.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобильное страхование, владимир путин, осаго
Категории: Автомобильные новости, Общество, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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