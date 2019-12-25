Документ объясняет требования по транзиту через РФ.

Путин подписал закон о введении карты международного маршрута регулярных перевозок. Такие сведения размещены на официальном портале правовой информации. Документ позволит контролировать отношения, связанные с установлением, изменением, а также отменой международных транспортных маршрутов, а также допуском к ним ИП и юридических лиц.

Транзитный маршрут через территорию России будет согласовываться с компетентным органом иностранного государства, в котором находится начальный или конечный пункт остановки транспорта. Все зарегистрированные перевозчики должны будут показывать разрешающую документацию.

Реестр остановочных пунктов дополняется пунктами, которые используются при международных маршрутах регулярных перевозок. Это не позволит оказывать пассажирам международных рейсов на автовокзалах и автостанциям услуги более низкого качества, чем тем пассажирам, которые следуют по межрегиональным маршрутам.

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Фото: Piter.tv