Путин починил свои часы во время саммита ЕАЭС

Президент использовал подручный инструмент в виде ручки, чтобы починить их.

Президент России Владимир Путин починил свои часы во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео глава государства разбирался с креплением часов. Президент использовал подручный инструмент в виде ручки, чтобы починить их. Также Зарубин отметил, что не мешало Путину следить за ходом саммита и слушать лидеров других стран.

Ранее в Кремле прокомментировали высокое доверие россиян Путину.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН