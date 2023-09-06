Путин починил свои часы во время саммита ЕАЭС

Президент России Владимир Путин починил свои часы во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео глава государства разбирался с креплением часов. Президент использовал подручный инструмент в виде ручки, чтобы починить их. Также Зарубин отметил, что не мешало Путину следить за ходом саммита и слушать лидеров других стран.
Ранее в Кремле прокомментировали высокое доверие россиян Путину.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Сделал работу среднего ученика школы , за то какие заголовки . Подхалимство у нас в моде . Таких писак надо увольнять . Он страну то не может поднять до уровня времён застоя .