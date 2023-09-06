  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:24
150
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин починил свои часы во время саммита ЕАЭС

0 0

Президент использовал подручный инструмент в виде ручки, чтобы починить их.

Президент России Владимир Путин починил свои часы во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео глава государства разбирался с креплением часов. Президент использовал подручный инструмент в виде ручки, чтобы починить их. Также Зарубин отметил, что не мешало Путину следить за ходом саммита и слушать лидеров других стран.

Ранее в Кремле прокомментировали высокое доверие россиян Путину.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, еаэс, президент россии, часы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Щелконогов Игорь
Сегодня 10:10

Сделал работу среднего ученика школы , за то какие заголовки . Подхалимство у нас в моде . Таких писак надо увольнять . Он страну то не может поднять до уровня времён застоя .

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии