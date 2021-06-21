Путин поблагодарил депутатов Госдумы VII созыва за работу

Он отметил их бесперебойную деятельность в период пандемии коронавируса.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность депутатам Государственной Думы VII созыва за ответственность и работу на высоком уровне. Глава государства принял участие во встрече с парламентариями в Кремле.

Путин отметил, что за свой период функционирования текущий состав Думы выстроил конструктивную работу с Правительством РФ, а также с администрацией президента страны. По его словам, это положительно сказалось на результатах работы.

Прежде всего, хочу поблагодарить вас, все фракции российского парламента, за профессионализм, ответственность. Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского призыва. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил нестандартные условия работы, в которых приходилось трудиться депутатам, а также обратил внимание на бесперебойную работу Государственной Думы в период пандемии COVID-19.

В конце своей речи Путин пожелал парламентариям удачи на предстоящих выборах.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и главе российского правительства Михаилу Мишустину за поддержку Армении.

Видео: kremlin.ru

