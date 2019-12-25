Владимир Путин планирует принять участие в праздновании 800-летия Александра Невского

Основные мероприятия по этому случаю пройдут в Петербурге 12 сентября.

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в праздновании 800-летия князя Александра Невского. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Основные мероприятия по этому случаю пройдут в Петербурге 12 сентября. Дмитрий Песков отметил, что общественность своевременно проинформируют на данный счет.

Александр Невский одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Александр Невский канонизирован в 1547 году.

В Александро-Невской лавре в конце августа завершили реставрацию фасадов Семинарского корпуса

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