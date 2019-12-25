Владимир Путин планирует принять участие в праздновании 800-летия Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в праздновании 800-летия князя Александра Невского. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Основные мероприятия по этому случаю пройдут в Петербурге 12 сентября. Дмитрий Песков отметил, что общественность своевременно проинформируют на данный счет.
Александр Невский одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Александр Невский канонизирован в 1547 году.
В Александро-Невской лавре в конце августа завершили реставрацию фасадов Семинарского корпуса
Фото: pixabay
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