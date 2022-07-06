Путин пошутил про дорогое выращивание бананов в России

Глава РФ рассказал о важности защиты прав отечественных предприятий.

Фкдеральное правительство должно обеспечить национальным производителям преимущества в случае возвращения на внутренний рынок России иностранных компаний. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир путин, выступая на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Российский президент добавил, что просит коллег из кабинета министров подумать о том, как можно отрегулировать законодательство и взаимодействие между предприятиями-конкурентами. Дополнительно лидер страны пошутил про выращивание на российской земле бананов, говоря о возможностях отечественного рынка сельского хозяйства. Он указал аудитории на то, что отечественные аграрии готовы даже выращивать бананы ради сохранения конкурентных преимуществ перед зарубежными производителями, если те захотят вернуться.

Когда сельхозпроизводитель нас упрашивает, только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделали. Ну, кроме бананов, конечно, ну и и бананы тоже начали выращивать дороговато. Правда, но но ни к чему нам. Владимир Путин, глава России

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