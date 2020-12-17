Путин ответил на вопрос Шнурова о ненормативной лексике

Он посоветовал обратиться к классике советского кинематографа.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос генерального продюсера канала RTVI и шоумена Сергея Шнурова о том, как русскому человеку избежать ненормативную лексику. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Путин посоветовало обратиться к советским фильмам, когда "при падении секции батареи на ногу нужно говорить редиска, а не употреблять ненормативную лексику". Он также поблагодарил Шнурова за то, что тот не стал материться на пресс-конференции.

В принципе, русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к этой ненормативной лексике. Владимир Путин, президент РФ

Путин надеется, что Байден поймет проблемы в отношениях с Россией.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина